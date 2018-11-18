Basketbolda Maçın Ardından

18 Kasım 2018 Pazar 15:29



18 Kasım 2018 Pazar 15:29

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-65 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, "Son dönemde ligde ucu ucuna maçlar kaybettik. Bu durum takımda gerginlik yarattı. Bu maçta iyi reaksiyon verdik. Maça iyi başladık. Üçüncü periyotta istediğimiz oyunu sergiledik ve farkı açtık. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için değerli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz ise savunmada basit hatalar yaptıklarını bildirdi.İlk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini aktaran Yavuz, "Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyreğe rakip yarı alanda baskı yaparak başladı. Hakemler lehimize kritik pozisyonlarda düdük çalmayınca oyundan düştük. Savunmada basit hatalar yaptık. Dördüncü çeyrek de böyle devam etti. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Banvit maçı bizim için çok önemli. O maça hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.