Basketbolda Maçın Ardından

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
'u 96-82 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren Çukurova
Basketbol'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu
, seyircileriyle bütünleşerek güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Yıldızoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Servet Tazegül
Spor Salonu'ndaki karşılaşmada güzel bir atmosferin yaşandığını belirterek, taraftarlara teşekkür etti.
İyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktaran Yıldızoğlu, "Biz fikstürümüzden dolayı çok kolay maçlar oynadık. Bugün aslında en büyük sınavımıza çıktık. Rakibimiz, oyuncu kadrosuyla, oynadığı basketbolla bence ligin en iyi takımlarından biri. Bugün konsantrasyonumuz çok yüksekti. Seyircimizle birlikte bütünleştik ve bence güzel bir galibiyet aldık. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.
Yıldızoğlu, ligde çıktıkları 7. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldıklarını anımsatarak, "İnşallah bu konsantrasyonumuzu hiç kaybetmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Hatay,basketbol,Büyükşehir Belediyespor
02 Aralık 2018 Pazar 17:52