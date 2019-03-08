Basketbolda Maçın Ardından

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THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 92-70 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, alınan galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, tüm hafta boyunca maça hazırlandıklarını belirtti.Ergin Ataman, Barcelona Lassa'nın çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Buraya son 11 maçta 9 galibiyet alarak geldiler. Geçen hafta Real Madrid'i yendiler, İspanya'da kupa kazandılar. Ancak galibiyet sürpriz değildi. Tüm hafta bu maça çalıştık. Pangos ve Heurtel rakibin kilit oyuncularıydı. Biz de tam saha baskı yaparak onları oyundan düşürdük ve ilk yarıda oyun ritmimizi bulduk." ifadelerini kullandı.ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'in çok iyi oynadığına dikkati çeken Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Barcelona'nın üç kilit oyuncusu Kuric, Tomic ve Seraphin'di. Biz bugün hücumlarını iyi durdurduğumuzu düşünüyorum. Tomic içerden sayılar buldu ama mücadele ederek onu durdurduk. Hücumda Larkin çok iyi oynadı. Topu iyi dağıttı. Eli sıcak oyuncuyu iyi bulduk. Hiçbir şey henüz garanti değil. Böyle devam etmek istiyoruz. Kalan son 5 maçta 4 galibiyet almalıyız ki ilk dörde girelim. Dörtlü Final'e kalıp kalamayacağımızı önümüzdeki süreç belirleyecek. Bu akşam THY Avrupa Ligi'nin en iyi oynayan ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. İnşallah Dörtlü Final'e gitmek nasip olur."Mücadelenin play-off havasında geçtiğini aktaran Ataman, "Daha 5 haftalık bir süreç var. Zor maçlar oynuyoruz. Barcelona ile olası play-off eşleşmesi hakkında konuşamam. Bugünkü performansımızı CSKA Moskova maçında da göstermeliyiz. Bu maç bizim için hedef karşılaşma olacak. Bu akşam kulüp tarihinin biletli seyirci rekoru da kırıldı diye biliyorum. Bu atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.Pesic: "Bu gece bizim gecemiz değildi"Barcelona Lassa'da başantrenör Svetislav Pesic, Anadolu Efes'in maç boyunca iyi oynayarak kazanmayı hak ettiğini ifade etti.Bire birlerde iyi oynayamadıklarını aktaran Pesic, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Karşılaşmanın başından sonuna kadar muhteşem oynadılar. Sonuna kadar galibiyeti hak ettiler. Bu da benim takımımla aralarındaki farktı. Bire birlerde kötü oynamamızı iyi kullandılar. Boş atışlarda da iyiydiler. Ritim tutturmayı başaramadık." diye konuştu.Maça kenardan dahil olan oyunculardan katkı alamadıklarına değinen Pesic, "Anadolu Efes, kenardan dahil olan oyunculardan verim aldı. Birçok problem yaşadık. Savunmada da iyi oynamadık. Bu gece bizim gecemiz değildi." değerlendirmesinde bulundu.Pesic, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosferin muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Atmosfer onlar için itici güç oldu. Anadolu Efes zaten sezon boyunca iyi basketbol oynayan bir ekip. Biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Sorunu burada yaşadık." şeklinde görüş belirtti.