Basketbolda Maçın Ardından

Kaynak: AA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 66-65 yenen Anadolu Efes 'in başantrenörü Ergin Ataman , kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında Bryant Dunston'un sakatlanmasından kötü etkilendiklerini kaydetti.Aksiliklere rağmen iyi oynadıklarını aktaran Ataman, "Özellikle kenardan gelen oyunculardan ciddi anlamda katkı aldık ama maçın sonunda uzun rotasyonun çok daralması ve Sertaç'ın da faul problemine girmesiyle sıkıntı çekmeye başladık. Gaziantep çok zor dış atışları sokmaya başlayınca maça ortak oldu ama sonuçta kazandık. Ligde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.Markovic: "Her şeyi son çeyreğe bıraktık"Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise zoru başardıklarını belirterek, "Maçın bir anında kazanamayacağız gibi göründü ama maçı 2 sayılık serbest atışa kadar getirdik. Bu maç içerisinde çok zor gibi görünüyordu. Anadolu Efes kadar tecrübeli oyuncuları bulunan ve birçok şampiyonluk elde etmiş bir takıma karşı bütün maçı son periyottaki gibi oynamamız gerekiyordu. Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Ne yazıkki fark 15 olana kadar son periyottaki gibi savunma yapmamız ve hücumda bu şekilde top çevirmemiz gerektiğini anlayamadık. Her şeyi son çeyreğe bıraktık." ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ilk 2 çeyreğinde 2 faul yaptıklarını ifade eden Markovic, şunları söyledi:"Bu kabul edilemez bir durumdu. Bu bizim aslında ne kadar çok yumuşak savunma yaptığımızı gösterir. Bu tarz takımlara karşı yumuşak savunma yaparak olmuyor. Sadece bir iki oyuncunun katkısıyla değil de tüm oyuncuların katkısıyla başarabiliriz. Topu çok iyi çevirmeliyiz, çok iyi savunma yapmalıyız. Bunu yapamayınca da maalesef mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Benim hayal kırıklıklarım maçı kaybettiğimiz için değil, ilk yarıdaki çok kötü oyunumuzdan dolayıdır. Ancak maçı geri çevirdikleri için kendi oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu eforu sağladık ve çok büyük bir karakter gösterdik."