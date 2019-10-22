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Basketbolda maçın ardından

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Casademont Zaragoza'ya 74-73 mağlup olan Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Dusko Ivanovic, ikinci yarıda iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

22.10.2019 21:42Basketbolda maçın ardından
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Casademont Zaragoza'ya 74-73 mağlup olan Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü Dusko Ivanovic, ikinci yarıda iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.
Ivanovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, grubun en iyi takımına karşı oynadıklarını belirterek, "Grubun favorisi diyebiliriz. Bizim için önemli bir ölçü oldu. Nasıl oynamamız gerektiğini bu maç gösterdi. İlk yarıdaki gibi değil, ikinci devredeki gibi oynamalıyız." diye konuştu.
Casademont Zaragoza Başantrenörü Porfirio Fisac ise zor bir maçı kazanmasını bildiklerini vurgulayarak, "Sonunda kazanacak kadar enerjimiz kalmıştı. En son faul atışlarını atarak kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Zaragoza, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN:birinci devrede ne yapiyordun uyuz bilgin ikinci devredemi geldi
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