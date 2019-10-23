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Basketbolda maçın ardından

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 64-56 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Ligi ve kupayı bir arada götürmek istiyoruz.

23.10.2019 22:44Basketbolda maçın ardından
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 64-56 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Ligi ve kupayı bir arada götürmek istiyoruz." dedi.
Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gören, "Grubumuz çok zor bir grup. Ligi ve kupayı bir arada götürmek istiyoruz. İki kulvarda da Ankara'ya başarı yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Konuk takım grubun en önemli takımlarından birisi" diyen Burak Gören, "İtalya'da final oynadılar ve Avrupa Kupası'nı kazandılar. Çok önemli oyuncuları var. Ofansta çok önemli bir takım. İlk yarıda kötü bir yüzdeyle hücum ettiler." şeklinde görüş belirtti.
Karşılaşmada 12-13 sayı öndeyken geriye düşmelerini gelecekte düzeltmeleri gereken bir durum olduğunu anlatan Gören, "Savunmayla geri döndük ve maçı kazandık. Bu sene biz de savunmaya önem veriyoruz. Sonucunda gruba ikide ikiyle başladık." diyerek sözlerini tamamladı.

Dinamo Sassari, Türk Telekom, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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