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Basketbolda maçın ardından

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

13.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:30Basketbolda maçın ardından
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.
Burak Gören, Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Gruptan çıkma adına önemli bir avantajı cebimize koyduk." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na 3'te 3 yaparak başladıklarına dikkati çeken Gören, "Ancak geçen hafta kaybettik. Bugün de önemli bir galibiyet aldık. Bu karşılaşmadan önce 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynamıştık. Kazanarak liderliğimizi devam ettirdik." diye konuştu.

Türk Telekom, Belçika, Spor

Kaynak: AA

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