Haberler » Spor » Basketbolda maçın ardından - Spor

Basketbolda maçın ardından

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi oynamadıklarını ve kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

20.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:04Basketbolda maçın ardından
ULEB Kupası B Grubu 8. hafta maçında temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi oynamadıklarını ve kazanmayı hak etmediklerini söyledi.
Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.
İyi oynamadıklarını vurgulayan Ene, "Kazanmayı hak etmedik. Teknik anlamda 18 top kaybı yaptık. Hücumda iyi şeyler olmadı. Bir oyuncuya 28 sayı attırdık. Yeterli sayıda faul yapmadık. Maçı kazanacak direnci ortaya koymadık. Böyle bir takıma karşı Partizan maçındaki eforu ve çabanın daha fazlasını göstermemiz gerekiyordu. Bugünkü efor yetersizdi. Önümüzde kritik iyi oynamamız gereken iki maç var. Gruptan çıkmamız bu maçlara bağlı." ifadelerini kullandı.
Raffaele: "Top 16'ya yükseldiğimiz için de mutluyum"
Umana Reyer Başantrenörü Walter de Raffaele zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Üst üste 6'ncı galibiyete imza attıklarını belirten Raffaele, "Çok güçlü ve fiziksel olarak iyi bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. 40 dakika boyunca çok iyi mücadele ettik ve net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Top 16'ya yükseldiğimiz için de mutluyum." şeklinde konuştu.

basketbol, Orhun Ene, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:06 TOFAŞ sahasında mağlup
00:06 Darüşşafaka Tekfen 92 - 86 Joventut
23:56 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
23:54 Trabzonspor'un konsolide net borcu 828 milyon 916 bin 509 lira
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
22:08 Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
21:56 İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!
21:02 Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
19:14 Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor
21.11.2019 00:19:32