Haberler » Spor » Basketbolda maçın ardından - Spor

Basketbolda maçın ardından

Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Joventut'u 92-86 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, istikrarlı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

20.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:08Basketbolda maçın ardından
Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Joventut'u 92-86 yenen Tekfen'de başantrenör Ernak, istikrarlı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Ernak, Volkswagen Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "İstikrarlı oynadık ve 40 dakika boyunca savaştık. Oyuncularım ve kendi adıma çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.
Bütçe olarak hücum kalitesi ile rakip takımlara üstünlük sağlayacak durumda olmadıklarının altını çizen Selçuk Ernak, "Savaşmaktan başka çaremiz yok. Darüşşafaka Tekfen takımının ana kimliği bu. Buna dönüş yapmak üzere gayret içindeyiz." diye konuştu.
Joventut Başantrenörü Carles Duran ise yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Maçın sonuna kadar savaşmaya çalıştık. Darüşşafaka Tekfen'i galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Deplasmanda fazla top kaybı yaparsanız kazanmanız zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Selçuk, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:06 TOFAŞ sahasında mağlup
00:06 Darüşşafaka Tekfen 92 - 86 Joventut
23:56 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
23:54 Trabzonspor'un konsolide net borcu 828 milyon 916 bin 509 lira
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
22:08 Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
21:56 İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!
21:02 Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
19:14 Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor
21.11.2019 00:19:21