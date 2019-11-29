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Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendikleri maçta çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

29.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:34Basketbolda maçın ardından
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendikleri maçta çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Bence bu kadar iyi oynadığımız bir maçın ardından teknik analiz yapmak çok gereksiz. Tam anlamıyla harika bir oyun sergiledik. Bu atmosferde NBA finali oynanmış olsaydı şampiyon olurduk. Bu akşam sadece Larkin değil, bütün oyuncular iyi oynadı. Özellikle iki uzunumuz Pleiss ve Sertaç Şanlı çok iyi performans sergiledi." diye konuştu.
Karşılaşmada attığı 49 sayıyla Avrupa Ligi'nde rekor kıran ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in sıra dışı bir oyuncu olduğunu aktaran Ataman, şunları kaydetti:
"Zaten attığı birinci baskette bu belliydi. İnanılmaz bir tempodaydı. Kapasitesinin tamamını sahaya yansıttı. Müthiş oynadı. Bitime 4 dakika kala kenardan beni uyardılar. Larkin'in rekora gittiğini söylediler. Ben onu çıkardım. Bir ara çıkmak bile istemiyordu. Rekora gitmek istediğini söyledi. Ben de ona bu rekora ulaşması için bir dakika dinlenmesi gerektiğini söyledim. Sadece 4 dakika kaldığını ifade etti. Ben de ona 'Sen bir dakikada da bu rekoru kırarsın.' dedim. Nitekim de öyle oldu. Özel bir gündü. Ona bütün takım yardım etti. Bu da bizim takımın ne kadar uyum içinde olduğunun çok güzel bir göstergesi."
Ergin Ataman, sakatlığı bulunan oyuncuları Bryant Dunston'ın tedavisinin Almanya'da devam ettiğini, ABD'li oyuncunun 2-3 hafta sonra takımdaki yerini alacağını diye getirdi.
Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic ise Anadolu Efes'in karşılaşmada çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Larkin maç boyunca çok iyiydi. Birinci çeyrekten sonra kontrolü kaybettik. Anadolu Efes kontrolü eline aldı ve sonuca gitti. Galibiyetlerinden dolayı onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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