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Basketbolda maçın ardından

OGM Ormanspor Başantrenörü Korhan Aydanarığ, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 86-70 yenildikleri maçta, son bölümdeki kırılma anında rakibin oyununa cevap veremediklerini söyledi.

29.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:18 Basketbolda maçın ardından
OGM Ormanspor Başantrenörü Korhan Aydanarığ, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 86-70 yenildikleri maçta, son bölümdeki kırılma anında rakibin oyununa cevap veremediklerini söyledi.
Aydanarığ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde Pınar Karşıyaka'ya yenilmelerinden ötürü üzgün olduklarını dile getirdi.
Maçı değerlendiren Aydanarığ, "Çok güçlü bir takıma karşı, çok sert bir takıma karşı, ligin bence en sert savunma yapan takımına karşı oynadık. Birçok kırılma anını atlatabildik ama maçın sonundaki kırılma anında cevap veremedik. Karşıyaka'yı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Aydanarığ, "Kırılma noktalarını iyi oynayabilsek maçı kazanma noktasına getirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncuların performansına değinen Aydanarığ, "Kısa rotasyonumuzdaki yabancı oyuncuların biraz daha skora katkı yapması gerekiyor, bizim handikabımız yabancı oyuncularımızın istikrarsız oluşu." yorumunu yaptı.
Haftaya evlerinde çok kritik Beşiktaş Sompo Sigorta maçı oynayacaklarını belirten Aydanarığ, "Bu maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: AA

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