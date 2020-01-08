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Basketbolda maçın ardından

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendikleri maçta etkili savunmalarıyla sonuca gittiklerini söyledi.

08.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:22Basketbolda maçın ardından
Tekfen Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, ULEB Kupası son 16 turu E Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendikleri maçta etkili savunmalarıyla sonuca gittiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ernak, müsabakaya gergin başladıklarını dile getirerek, "Savunma ve mücadelemizle başarılı olduk. Bu sahnede bir tane bile zayıf rakip yok. Bizim grup top 16 turunun en zor gruplarından biri. Avrupa Kupası maçlarının başlamasıyla tekrar ritmimizi kazanacağız." diye konuştu.
Dolomiti Energia Başantrenörü Nicola Brienza ise Darüşşafaka Tekfen'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun planımızı büyük ölçüde sahaya yansıttık. İkinci periyot farkı ortaya çıkartan periyot oldu. Son bölümde de sonucu etkileyen birkaç ufak hata yaptık ve kaybettik. Bu sayfayı kapatıp, önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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