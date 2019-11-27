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Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları çekildi

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi.

27.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:06Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları çekildi
Basketbolda 2020 Olimpiyat Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.
Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, 'da yapılacak elemelerde ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.
Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.
Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:
Kanada:
A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan
B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya
Sırbistan:
A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda
B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal
Litvanya:
A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela
B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola
Hırvatistan:
A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika
B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya

Uruguay, Kanada, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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