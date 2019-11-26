Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek

Basketbolda 2020 Tokyo
Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. Türkiye
, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekimine Hırvatistan
, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.
Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.
Kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:
1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya
2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya
3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko
4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada
5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore
6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay