Basketbolda Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
31.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:34
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
Temsilcimiz Türk Telekom'un da yer aldığı organizasyonda takımlar, yeni kadrolarıyla mücadele edebilecek.
Kaynak: DHA