20.06.2019 14:37
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Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeAnadolu EfesileFenerbahçe Bekoarasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.
TürkiyeBasketbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göreSinan ErdemSpor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayıEmin Moğulkoç,Zafer YılmazveKaan Büyükçilhakem üçlüsü yönetecek.
Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.
Kaynak: AA
Fenerbahçe,Anadolu Efes,Spor

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