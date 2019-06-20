Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeAnadolu Efes
ileFenerbahçe Beko
arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.Türkiye
Basketbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu
'ndan yapılan açıklamaya göreSinan Erdem
Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayıEmin Moğulkoç
,Zafer Yılmaz
veKaan Büyükçil
hakem üçlüsü yönetecek.
Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.