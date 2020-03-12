Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle...
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.
12.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:24
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Avrupa, Spor
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