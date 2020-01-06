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Basketbolda Türkiye Kupası’na katılacak takımlar belli oldu

ING Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin yarısını geride bıraktık. Her takım 15 maçını tamamladı ve Türkiye Kupası’nda katılacak takımlar belli oldu.

06.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:14 Basketbolda Türkiye Kupası’na katılacak takımlar belli oldu
ING Erkekler Süper Ligi’nin yarısını geride bıraktık. Her takım 15 maçını tamamladı ve Türkiye Kupası’nda katılacak takımlar belli oldu.

İlk sekizde yer alan ekipler Türkiye Kupası’na katılma hakkı kazandı. Takımlar şu şekilde:




Anadolu Efes

Pınar Karşıyaka

Fenerbahçe Beko

Galatasaray Doğa Sigorta

Tofaş

Teksüt Bandırma
Darüşşafaka Tekfen

Türk Telekom




Ligde ilk dört sırada yer alan takımlar (Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta) ile beşinci ila sekizinci sırada yer alan takımlar (Tofaş, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom) iki torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belli olacak.

Turnuva Ankara’da, Ankara Salonu’nda düzenleniyor. Çeyrek final maçlar 11 ve 12 Şubat’ta, yarı final ve final maçları ise 14-16 Şubat’ta oynanacak.

Kupayı son iki yılda da Anadolu Efes kazandı. Mavi-beyazlılar 2018’de Banvit’i, 2019’da ise Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyon olmuştu. Efes aynı zamanda 11 kezle en çok Türkiye Kupası kazanan ekip. İkinci sırada ise altı şampiyonlukla Fenerbahçe bulunuyor.

Malcolm Thomas, Türkiye Kupası, basketbol, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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