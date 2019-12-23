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Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes'in karşılaştığı maça taraftarlar, kimsesiz çocuklar için yanlarında oyuncak getirdi.

23.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:52 Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes'in karşılaştığı maça taraftarlar, kimsesiz çocuklar için yanlarında oyuncak getirdi.
TOFAŞ Kulübü, haftanın kapanış mücadelesi öncesinde kimsesiz çocuklar yararına bir kampanya başlatıldığını duyurarak, taraftarların maça oyuncakla gelmesini istedi.
Bu duyuru sonrası taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları TOFAŞ Spor Salonu giriş turnikelerinde kurulan kutulara atarak kampanyaya destek oldu.
Toplanan binlerce oyuncağın, yılbaşında TOFAŞ ekibinin ziyaretleriyle kimsesiz çocuklara hediye edileceği aktarıldı.

Anadolu Efes, Güncel

Kaynak: AA

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