Basketbolun kalbi Amasya'da atıyor

Okullar Arası Basketbol
Yıldızlar Grup müsabakaları Amasya
Hamit Kaplan Spor
Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.
Kızlarda 10, erkelerde 12 takımın mücadele edeceği Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakalarına kızlarda Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat; erkeklerde ise Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kocaeli'den gelen okul takımları katılıyor.
Müsabakalar 18-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak. - AMASYA