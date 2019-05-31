BASKİ sorunsuz bir yaz için 7/24 çalışıyor

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların sorunsuz bir yaz geçirmesi için 7/24 çalışan ekipler, gerekli tüm önlemleri alıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 20 ilçede ve buna bağlı olan 1330 mahallede 1 milyon 200 bin insana içme suyu ve kanalizasyon hizmeti veren BASKİ ekipleri 7/24 çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla BASKİ ekipleri, yaz sezonunun başlaması ve akabinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili olması nedeniyle yaklaşık 3 milyona ulaşması beklenen nüfus yoğunluğunda vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlem ve tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan;Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Marmara ilçelerinde 300 km'lik sahil şeridini oluşturan yerlerde içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinde gerekli hazırlıklar devam ediyor.Arıtma tesislerinin bakımı yapıldıVatandaşların huzur içerisinde sorunsuz bir yaz geçirmeleri için ekstra tedbir ve önlemler alarak çalışmalarını sürdüren ekipler bu kapsamda; 24 adet Atıksu Arıtma Tesisi, 9 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi ile 28 adet İçme suyu Terfi, 81 adet Atıksu Terfi istasyonlarının ve depolarının bakım, temizlik ve onarım çalışmaları tamamladı.22 plajda mavi bayrak dalgalanıyorTürkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 22 plajı Mavi Bayrak'a layık görülen Balıkesir,plajlarının temizliğini güvence altına aldı. Yaz ayları süresince 7/24 çalışacak ekipler; acil müdahale araçlarıyla gerekli araç ve gereçlerle donatılarak vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. BASKİ; olası büyük arızalara karşı gerekli makine-ekipman ile malzemeleri ambarlarda ve stok sahalarında hazır bulunduruyor. - BALIKESİR