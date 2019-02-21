Baskil Anadolu Lisesi Atletizmde Birinci Oldu

ELAZIĞ (AA) – Baskil Anadolu Lisesi
atletizm yarışmasında birinci oldu. Elazığ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Arası Puanlı Atletizm
Müsabakaları sonucunda Baskil Anadolu Lisesi takımı birinci oldu. Baskil Anadolu Lisesi takımı Okullar arasında birinci oldu.
Baskil Anadolu Lisesi Atletizm Takımı Gaziantep
'te yapılacak bölge şampiyonasında Elazığ'ı temsil edecek.
Okul müdürü Bünyamin Güneş, "İlde atletizm takım olarak birinci olmak ve Elazığ'ı bölgede temsil etmek bizler için büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Geçen yılda iyi bir başarı elde ettik. Katıldığımız ve bölgede katılacağımız turnuvada inşallah öğrencilerimiz büyük bir başarı ile dönecektir." dedi.
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Kaynak: AA