Baskil Belediye Başkan Akmurat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akmurat mesajında, ailenin temel taşı, geleceği şekillendiren, şefkatin, merhametin ve sevginin sembolü olan kadınların hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine görev düştüğünü bildirdi.
Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeri olduğuna işaret eden Akmurat, bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü içtenlikle kutladığını belirtti.
İhsan Akmurat, Baskil, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA