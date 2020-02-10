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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan depremzedelere ziyaret

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:22Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan depremzedelere ziyaret
Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
Ziyaretinde depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Akmurat, yaptığı açıklamada, Canbeyler, Cumhuriyet, Eski Baskil, Mustafa Demirel, Odabaşı ve Şefkat mahallelerini ziyaret ederek depremde zarar gören vatandaşlarla görüştüklerini söyledi.
Vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek, yaralarını sarmaya, eksiklikleri gidermeye devam ettiklerini ifade eden Akmurat, "Devletimiz vatandaşımızın yanında. Sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.
Akmurat, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Mustafa Demirel, İhsan Akmurat, Baskil, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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