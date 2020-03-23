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Baskil Belediye Başkanından koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı belirtilen tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

23.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:38
Baskil Belediye Başkanından koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı belirtilen tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Akmurat, yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin koronavirüs salgınına karşı etkin ve başarılı bir mücadele gösterdiğini belirterek, "Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizlik. Bu hususta gerekli hassasiyeti gösterelim ve yakın temastan mümkün olduğunca kaçınalım. Toplu alanlarda mümkün olduğunca bulunmayalım." dedi.

Vatandaşlardan bu zorlu süreçte hayatlarının her alanında gerekli özeni göstermelerini isteyen Akmurat, Sağlık Bakanlığının ikazlarına uyulması gerektiğini aktardı.

Akmurat, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye olarak inşallah bu sıkıntıyı hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Etiketler : İhsan Akmurat, Türkiye, Baskil, Sağlık

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