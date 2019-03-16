Baskil Belediyesinden, Elazığspor Maçına Destek

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Baskil Belediyesi, Spor Toto 1. Liğ'de mücadele eden Elazığspor taraftarlarını Şanlıurfa'da oynanan Elazığspor-Adana Demirspor maçına götürdü.Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Elazığspor'un kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, daha önce Elazığspor'un yönetiminde görev almış biri olarak spora ve sporcuya destek verilmesini çok iyi bildiğini söyledi.Akmurat, "Elimizden geldiği kadar elbette taraftarlarımızı ve Elazığspor'u destekleyeceğiz daima yanlarında olacağız." dedi.