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Baskil'de "41 Hekim 41 Fotoğraf Sergisi"

Baskil ilçesinde 41 ayrı şehirden 41 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

27.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:28 Baskil'de
ilçesinde 41 ayrı şehirden 41 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Baskil Konağında açılan "41 Hekim 41 Fotoğraf Sergisi"nde fotoğrafa gönül veren 41 doktor destek sundu.
Doktor Tuğrul yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisinin 41 farklı şehirden 41 hekimin farklı teknikler kullanarak çektikleri fotoğraflardan oluştuğunu belirterek, her bir fotoğrafın ayrı birer hikaye barındırdığını aktardı.
Tunca, fotoğrafların vatandaşlardan beğeni gördüğünü aktardı.

Hükümet, Baskil, Tunca, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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