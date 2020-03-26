Baskil'de ağaca yıldırım isabet etti
Baskil ilçesinde bir ağaca yıldırım isabet etti.
26.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:42
Baskil ilçesinde bir ağaca yıldırım isabet etti.
Deliktaş köyünde Yılmaz Gürsul'a ait bahçesindeki kayısı ağacına isabet etmesi sonucu ağaç parçalandı.
Gürsul, "Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı parçalandı. Allah beterinden korusun. Allah devletimizi milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Deliktaş köyünde Yılmaz Gürsul'a ait bahçesindeki kayısı ağacına isabet etmesi sonucu ağaç parçalandı.
Gürsul, "Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı parçalandı. Allah beterinden korusun. Allah devletimizi milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Kaynak: AA