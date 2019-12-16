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Baskil'de bisiklet yarışması

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle bisiklet yarışması yapıldı.

16.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:54Baskil'de bisiklet yarışması
'ın ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle bisiklet yarışması yapıldı.
Baskil İmam Hatip Lisesindeki yarışmaya Kaymakam Oğuz Cem Murat, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, idareciler öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Baskil Bisiklet Takımı antrenörü Selahattin Omaç, gençlerin etkinliklerine katılmaları için takımlar oluşturduklarını söyledi.
Hem erkek hem de kız öğrencilerin kıyasıya yarıştığını dile getiren Omaç, Kaymakam Murat'ın da spor etkinliklerinde kendilerine destek sunduğunu aktardı.
Omaç, desteklerinden dolayı Kaymakam Murat'a, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen'e teşekkür etti.
Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere Murat ve eşi ödül ve belge verdi.

Elazığ, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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