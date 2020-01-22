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Baskil'de çiftçiler bilgilendirildi

Baskil ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

22.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:18Baskil'de çiftçiler bilgilendirildi
ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından Çiğdemlik köyünde düzenlenen toplantıda çiftçilere, Tarım Sigortaları Kanunu, tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar, tarımsal riskler konusunda bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, Malatya TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Malatya, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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