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Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor

Baskil Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

18.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:20
Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor
Baskil Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.
Baskil Belediyesi ekipleri, Hükümet Konağı, Belediye hizmet binası ve Belediye Kültür Merkezi, toplu taşıma araçları ve camilerde dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediye yetkilileri, kurum ve kuruluşlarda sıkı bir şekilde dezenfekte çalışmasının süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hükümet, Baskil, Kültür Sanat

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