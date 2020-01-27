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Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonucu Baskil'de yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

27.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:06Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları
'ın ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonucu 'de yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Depremin yaşandığı andan itibaren belediye olarak vatandaşın yanında olduklarını belirten Akmurat, şunları kaydetti:
"Allah büyük bir afetten bizleri korudu, hepimize geçmiş olsun. İlçemizde can kaybının olamaması bizleri bir nebze sevindirdi. Belediye ekiplerimizle ilçe merkezinde yıkılan yapıların enkazlarını güvenli şekilde kaldırdı. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluyoruz."

Sivrice, Elazığ, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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