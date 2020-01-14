Baskil'de hayat boyu öğrenme koordinasyon toplantısı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı.Halk Eğitim Merkezi müdürlerinin katıldığı 2020 yılı koordinasyon toplantısı Baskil'de yapıldı.Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk hayat boyu öğrenme koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, etkinlikleri planlamak, uygulamak, kaynak israfını önlemek ve verimliliği arttırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayel ile Halk Eğitim Merkezlerinin yöneticileri katıldı.