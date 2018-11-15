Baskil'de Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışması

Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.
Başkan Akmurat, tam hız çalışmaya devam ettiklerini, Cumhuriyet Mahallesi
Çalışır Sokak, Canbeyler Mahallesi Kömürhan Sokak ve Bakım Evi Küme Evleri'nde kilit parke taşı döşeme çalışmasında sona geldiklerini söyledi.
Mevsim şartları elverdiği takdirde çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Akmurat, "Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. 2009 yılından beri kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Bütün sokaklarımızın hem alt yapı hem de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını bitiriyoruz." diye konuştu.
Cumhuriyet Mahallesi,İhsan Akmurat,Baskil
15 Kasım 2018 Perşembe 15:40