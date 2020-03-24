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Baskil'de koronavirüs

Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.

24.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:16
Baskil'de koronavirüs
Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
İlçede vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokakları araçlarla dezenfekte eden ekipler, mahalle sakinleri hastalıkla ilgili uyulması gereken konularda bilgilendirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Baskil, Kültür Sanat

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