Baskil'de koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapıldı
Elazığ'ın Baskil ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sınırlandırma getirilmesinin ardından tedbirler artırıldı.
16.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:00
Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Baskil ilçesine zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verilmesi üzerine ilçe merkezi ve köylerdeki camilerin minaresinden bilgilendirme yapıldı.
Duyuruda, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına karar verildiği, zaruri durumlarda ise Baskil Kaymakamlığından izin alınması gerektiği ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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