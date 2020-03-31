Baskil'de koronavirüs tedbiri
Elazığ'ın Baskil İlçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Baskil Ziraat Odası çalışma saatleri değişti.
31.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:34
Elazığ 'ın Baskil İlçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Baskil Ziraat Odası çalışma saatleri değişti.
Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, dünyayı tehdit eden kononavirüs salgınına karşı alınan kararlara uyduklarını söyledi.
Bu kapsamda "Evde kal" çağrılarına destek vermek için mesai saatlerinin değiştirdiklerini aktaran Zalayas, "Salgının yayılmasını önlemek için Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin genelgesi doğrultusunda çalışma 08.00 ile 12.00 saatleri arasında uygulanacak." dedi.
Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, dünyayı tehdit eden kononavirüs salgınına karşı alınan kararlara uyduklarını söyledi.
Bu kapsamda "Evde kal" çağrılarına destek vermek için mesai saatlerinin değiştirdiklerini aktaran Zalayas, "Salgının yayılmasını önlemek için Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin genelgesi doğrultusunda çalışma 08.00 ile 12.00 saatleri arasında uygulanacak." dedi.
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Kaynak: AA