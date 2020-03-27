Baskil'de koronavirüs tedbirleri
Baskil Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kurumlar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.
27.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:52
Baskil Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kurumlar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, günlük kullanımı zorunlu olan kamu kurumlarını her gün dezenfekte ettiklerini, önlemlerin sürdüğünü söyledi.
Akmurat, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, günlük kullanımı zorunlu olan kamu kurumlarını her gün dezenfekte ettiklerini, önlemlerin sürdüğünü söyledi.
Akmurat, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: İhsan Akmurat, Baskil, Sağlık