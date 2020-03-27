Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Baskil'de koronavirüs tedbirleri

Baskil Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kurumlar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.

27.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:52
Baskil'de koronavirüs tedbirleri
Baskil Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kurumlar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, günlük kullanımı zorunlu olan kamu kurumlarını her gün dezenfekte ettiklerini, önlemlerin sürdüğünü söyledi.
Akmurat, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İhsan Akmurat, Baskil, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

16:50: Forklift ile caddede otomobil taşıdı - Haberler 16:46: Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Haberler 16:44: İşte Anadolu insanı: "Sizde yanlış olmaz" - Haberler 16:44: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı" - Haberler 16:44: Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler 16:01: Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler 15:56: Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi - Haberler 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı