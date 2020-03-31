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Baskil'de koronavirüs tedbirleri

Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

31.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:18
Baskil'de koronavirüs tedbirleri
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Baskil Belediyesi, bu kapsamda otobüs seferlerinde kısıtlamaya gitti.
Elazığ ve Baskil arasında gidiş geliş 11 olan sefer sayısı 7'ye düşürüldü.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüs sefer sayısının değiştiğini bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Baskil, Sağlık
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