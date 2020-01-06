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Baskil'de "matematik yarışması"

Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin başarısının artırılması amacıyla "matematik yarışması" düzenlendi.

06.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:10 Baskil'de
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin başarısının artırılması amacıyla "matematik yarışması" düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Okul müdürü Mesut yaptığı açıklamada, öz değerlendirme kapsamında matematik yarışması düzenlediklerini belirterek, "Matematik dersine ilişkin bir önyargı var. Bu yarışma ile az da olsa bu önyargının kırılmasını hedefledik. Öğrencilerimiz arasında güzel bir heyecan oluştu. Yarışma sonunda katılan öğrencilerimize hediyelerini verdik." dedi.
Aydın, yarışmayı organize eden öğretmen Mustafa Tay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Baskil, Aydın, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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