Baskil'de Mevlid-i Nebi Programı

Elazığ
'ın Baskil
Belediyesince Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi'nde Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
'ın selamlama konuşmasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Ömer Aydın
'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
'nun katıldığı söyleşinin ardından yapılan dualarla program sona erdi.
Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Akmurat, yaptığı açıklamada, "İlçemizde ilkleri gerçekleştiriyoruz. Ailelerin rahatça katıldığı ortamlar oluşturuyoruz, gönül belediyeciliği yapıyoruz. Bugün burada vatandaşlarımız manevi bir haz aldı. Peygamber efendimizi dualarla andık. Emeği geçen herkese ve katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.
Programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat
, İlçe Jandarma
Komutanı Ali Erol
, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Elazığ,Baskil
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:39