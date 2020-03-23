Baskil'de okullar dezenfekte edildi
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda temizlik çalışması yürütüldü.
23.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:44
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda temizlik çalışması yürütüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baskil Belediyesince yürütülen çalışma ile ekipler tarafından ilçedeki tüm okullarda "koronavirüs önlemleri" çerçevesinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, okul sığınakları ve depolarda dezenfekte çalışması yapan ekipler daha sonra okulları yıkadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baskil Belediyesince yürütülen çalışma ile ekipler tarafından ilçedeki tüm okullarda "koronavirüs önlemleri" çerçevesinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, okul sığınakları ve depolarda dezenfekte çalışması yapan ekipler daha sonra okulları yıkadı.
Kaynak: AA