Baskil'de Okuma Etkinliği

Elazığ
'ın Baskil
ilçesinde, Kütüphane Haftası
dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.
Osman Benzeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kızılay
gönüllüleri öğrencilere kitap okuma ile ilgili seminer verdi.
Baskil Kütüphane Müdürü Mehmet Taner
Şerbetçi, kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Erol
, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kütüphane Haftası, Elazığ, Baskil, Güncel
Kaynak: AA