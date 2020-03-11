Baskil'de psikososyal destek çalışmaları
Baskil ilçesinde öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışması yapıldı.
11.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:16
Baskil ilçesinde öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışması yapıldı.
Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan Vakıfbank İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için psikososyal destek çalışması gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, Sivrice depreminden sonra öğrencilerin moralini artırmak için, "çocuklar gülerse, dünya güler" sloganıyla psikososyal destek verdiklerini aktardı.
Şerbetçi, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan Vakıfbank İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için psikososyal destek çalışması gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, Sivrice depreminden sonra öğrencilerin moralini artırmak için, "çocuklar gülerse, dünya güler" sloganıyla psikososyal destek verdiklerini aktardı.
Şerbetçi, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Vakıflar Bankası, Baskil, Kültür Sanat
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