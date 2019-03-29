Baskil'de Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi Açıldı

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Baskil Belediyesince yapımı tamamlanan Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi törenle açıldı.Açılış törenine, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Baba Sekin yaptığı konuşmada, kahraman evladı için ilçede böyle bir kültür merkezi yapılmasından onur duyduğunu belirterek, "İlçeye bu merkezi kazandıran ve merkeze "Şehit Fethi Sekin" adını veren Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a çok teşekkür ederim." dedi.Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da, Elazığ Caddesi üzerinde 5 dönüm alanda yapımı tamamlanan bin kişilik çok amaçlı salon, 3 konferans salonu, kütüphane ve 3 kat idare salonundan oluşan merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.