Baskil'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Elazığ'ın Baskil ilçesinde koronavirüse karşı önlemler artırıldı.
20.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:10
Elazığ 'ın Baskil ilçesinde koronavirüse karşı önlemler artırıldı.
Baskil Belediyesi bu önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarını her sefer başında dezenfekte uygulamasını başlattı.
Ayrıca, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.
Baskil Belediyesi bu önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarını her sefer başında dezenfekte uygulamasını başlattı.
Ayrıca, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.
Kaynak: AA