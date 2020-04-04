Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Baskil'de yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşlıların ihtiyacı anında karşılanıyor.

04.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:36
Baskil'de yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor
Elazığ 'ın Baskil ilçesinde yaşlıların ihtiyacı anında karşılanıyor.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı açıklamada Vefa Sosyal Destek Grubunun, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderdiğini söyledi.
Vatandaşların112, 155, 156 ve diğer numaralardan Baskil Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaştığını aktaran Murat, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de destek de bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Oğuz Cem Murat, Elazığ, Baskil, Kültür Sanat
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Baskil'de yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

17:20: Esenyurt'taki pazarlara eldiven ve maske denetimi - Haberler 17:18: Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor - Haberler 17:13: Denizli'den renkli görüntüler. - Haberler 17:12: Mersin Limanı'ndaki bir gemide 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi - Haberler 17:10: Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi - Haberler 17:04: Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 16:08: Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı