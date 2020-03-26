Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Baskil'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Baskil 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:50
Baskil'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
Baskil 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Baskil Kaymakamlığında, kurum temsilcilerinin katılımıyla Baskil Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı yapıldı.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı konuşmada, ekiplerin vatandaşların gıda, ilaç, banka ve resmi işlemler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Baskil, Kültür Sanat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› kultur-sanat ››Baskil'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

12:11: Tüm mesele: evde disiplin nasıl korunacak! - Haberler 12:11: İran Devrim Muhafızları komutanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 12:10: Lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı - Haberler 12:10: Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü - Haberler 12:09: Din görevlileri vatandaşların yardımına koşuyor - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:19: Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haberler 10:39: Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?