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Baskil Halk Eğitim Merkezi, eski belediye binasında hizmet verecek

Elazığ'daki depremde hasar gören Baskil Halk Eğitim Merkezi (HEM), geçici olarak eski belediye binasında hizmet verecek.

24.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:18Baskil Halk Eğitim Merkezi, eski belediye binasında hizmet verecek
'daki depremde hasar gören Halk Eğitim Merkezi (HEM), geçici olarak eski belediye binasında hizmet verecek.
Merkez üssü ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, hasarlı kurum binaları tahliye ediliyor.
Bu kapsamda depremde hasar gören Baskil HEM, eski Baskil Belediyesi binasına tahliye edildi.
Baskil HEM Müdürü Yusuf Ergen, yaptığı açıklamada, Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilen merkezde eğitim faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceğinin belirlendiğini aktardı.
Bu nedenle geçici olarak eski belediye binasında hizmet verileceğini dile getiren Ergen, bu kapsamda kendilerine destek veren Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a teşekkür etti.

Sivrice, Elazığ, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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