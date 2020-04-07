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Baskil'in Omik mezrasında koronavirüs karantinası

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Topelkem köyü Omik mezrası, koronavirüs vakasının görülmesiyle 14 günlük karantinaya alındı.

07.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:41
Baskil'in Omik mezrasında koronavirüs karantinası

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Topelkem köyü Omik mezrası, koronavirüs vakasının görülmesiyle 14 günlük karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Topelkem köyünün Omik mezrasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, mezranın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine giriş ve çıkışları kapatılan mezrada jandarma tarafından önlem alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Baskil İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Baskil, Güncel
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